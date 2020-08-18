«Тамбов» — «Химки»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Химок» на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Каплиенко, Чуперка, Карасёв, Обухов, Костюков, Карапетян.
Запасные: Чагров, Шляков, Головня, Тетрашвили, Килин, Кабахидзе, Балашов, Панченко.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн, Алиев.
Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Мурнин, Засеев, Ломовицкий, Мишуков, Липовой, Конате.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В бригаду войдут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери – Сергей Куликов (Саранск).
- 18 августа 2020
-
19:12
-
19:11
-
18:52
-
18:46
-
18:37
-
18:15
-
18:15
-
17:54
-
17:52
-
17:49
-
17:34
-
17:14
-
17:14
-
17:08
-
17:00
-
16:58
-
16:53
-
16:49
-
16:41
-
16:34
-
16:33
-
16:16
-
16:13
-
16:00
-
15:37
-
15:22
-
15:15
-
15:14
-
15:11
-
15:08
-
15:00
-
14:55
-
14:46
-
14:32
-
14:26