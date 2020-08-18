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«Тамбов» — «Химки»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ

«Тамбов» — «Химки»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Химок» на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Каплиенко, Чуперка, Карасёв, Обухов, Костюков, Карапетян.

Запасные: Чагров, Шляков, Головня, Тетрашвили, Килин, Кабахидзе, Балашов, Панченко.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Мартусевич, Корян, Трошечкин, Боженов, Полярус, Дядюн, Алиев.

Запасные: Хомич, Генералов, Тихонов, Мурнин, Засеев, Ломовицкий, Мишуков, Липовой, Конате.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода. В бригаду войдут ассистенты Максим Гаврилин (Владимир) и Антон Кобзев (Москва). Резервный рефери – Сергей Куликов (Саранск).

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