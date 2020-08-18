Гендиректор «Шахтёра»: выход в полуфинал ЛЕ — большое достижение в непростых условиях

Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин прокомментировал вылет команды из Лиги Европы. Накануне «Шахтёр» проиграл «Интеру» в полуфинале турнира (0:5).



«К сожалению, вчера мы закончили выступление в Лиге Европы. Несмотря на неприятное поражение, я хочу поблагодарить главного тренера Луиша Каштру, его тренерский штаб и всех игроков за этот сезон. Была проделана отличная работа.



В третий раз в своей истории мы вышли в полуфинал еврокубков. Считаю, что в наших непростых условиях это большое достижение. Удачное выступление позволило набрать нам дополнительные очки в клубный рейтинг Украины — это также большой плюс этой еврокубковой кампании.



В индивидуальном рейтинге лучших клубов Европы «Шахтёр» поднялся на 12-е место — лучший результат за все годы наших выступлений. Помимо этого в большинстве матчей нам удавалось демонстрировать яркий, атакующий, зрелищный футбол, который, уверен, нравится болельщикам. Важно отметить, что у нас много молодых игроков, которые получили неоценимый опыт выступлений на самом высоком уровне и которые станут костяком нашей команды в будущем.



Впереди новый сезон, много работы, и я с громадным оптимизмом смотрю в будущее. Наши цели неизменны: побеждать в каждом матче, сохраняя верность нашему атакующему стилю», — написал Палкин на своей странице в «Фейсбуке».