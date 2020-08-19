«Селтик» забил шесть голов «Рейкьявику» в квалификации Лиги чемпионов

В матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов шотландский «Селтик» разгромил исландский «Рейкьявик» со счётом 6:0. Встреча состоялась в Глазго (Шотландия) на стадионе «Селтик Парк». Обслуживала матч австрийская бригада арбитров во главе с Себастьяном Гисхамером, ассистировали судьи на линиях Маркус Гучи и Роберт Штайнахер.

Счёт был открыт в начале матча — на 6-й минуте автором забитого мяча стал Мохамед Эльюнусси. На 17-й минуте гол в свои ворота забил игрок «Рейкьявика» Арнор Свейнн Адальстейнссон. В середине тайма счёт до крупного довёл Кристофер Жюльен. В начале второго тайма четвёртый гол забил Грег Тайлер. На 72-й минуте минут отличился Одсонн Эдуард. Окончательный счёт в компенсированное время установил Эльюнусси.

В другом матче сербская «Црвена Звезда» разгромила гибралтарскую «Европу» со счётом 5:0.