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«Селтик» забил шесть голов «Рейкьявику» в квалификации Лиги чемпионов

«Селтик» забил шесть голов «Рейкьявику» в квалификации Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов шотландский «Селтик» разгромил исландский «Рейкьявик» со счётом 6:0. Встреча состоялась в Глазго (Шотландия) на стадионе «Селтик Парк». Обслуживала матч австрийская бригада арбитров во главе с Себастьяном Гисхамером, ассистировали судьи на линиях Маркус Гучи и Роберт Штайнахер.

Счёт был открыт в начале матча — на 6-й минуте автором забитого мяча стал Мохамед Эльюнусси. На 17-й минуте гол в свои ворота забил игрок «Рейкьявика» Арнор Свейнн Адальстейнссон. В середине тайма счёт до крупного довёл Кристофер Жюльен. В начале второго тайма четвёртый гол забил Грег Тайлер. На 72-й минуте минут отличился Одсонн Эдуард. Окончательный счёт в компенсированное время установил Эльюнусси.

В другом матче сербская «Црвена Звезда» разгромила гибралтарскую «Европу» со счётом 5:0.

Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд
18 августа 2020, вторник. 21:45 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
6 : 0
КР Рейкьявик
Рейкьявик, Исландия
1:0 Эльюнусси – 6'   2:0 Адальстейнссон – 17' (автогол)   3:0 Жюльен – 31'   4:0 Тайлер – 46'   5:0 Эдуард – 72'   6:0 Эльюнусси – 90+1'
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд
18 августа 2020, вторник. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
5 : 0
Европа
Гибралтар, Гибралтар
1:0 Набуан – 35'   2:0 Набуан – 44'   3:0 Набуан – 52'   4:0 Иванич – 78'   5:0 Иванич – 87'
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