Рональд Куман назначен главным тренером «Барселоны»

Рональд Куман был назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Барселона».

Отметим, что ранее Куман возглавлял сборную Нидерландов. Контракт специалиста рассчитан до 30 июня 2022 года.

Сообщалось, что «Барселоне» придётся заплатить Федерации футбола Нидерландов € 4-5 млн, чтобы заполучить Кумана. Такая сумма прописана в его контракте со сборной Нидерландов в качестве неустойки.



Напомним, «Барселона» осталась без главного тренера после увольнения Энрике Сетьена. Кроме того клуб расстался со спортивным директором Эриком Абидалем — контракт с ним был расторгнут тоже досрочно.

В минувшем сезоне «Барселона» не выиграла ни одного трофея, заняв второе место в чемпионате Испании и вылетев из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. Сине-гранатовые уступили «Баварии» со счётом 2:8.