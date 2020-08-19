Малком: РПЛ лучше многих других лиг. В ней много конкуренции и нет лёгких матчей

Нападающий «Зенита» Малком поделился мнением о Российской Премьер-Лиге.

«Соответствует ли уровень чемпионата России месту в рейтинге УЕФА — седьмому? Думаю, РПЛ лучше многих других, в ней много конкуренции, каждая команда хочет победить. На мой взгляд, она могла бы быть и выше в этом рейтинге. Чемпионат не зрелищный? Совсем нет. Повторюсь, здесь нет лёгких матчей, никто не хочет проигрывать и каждый бьётся за победу», — приводит слова Малкома «Спорт-экспресс».

Сегодня, 19 августа, в матче 3-го тура РПЛ «Зениту» предстоит встреча с московским ЦСКА. Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Малком поделился ожиданиями от игры и рассказал, что хочет оформить дубль.