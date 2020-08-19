Арбитр Федотов: «Спартак» должен был перебить пенальти в ворота «Уфы»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с незабитым пенальти в ворота «Уфы» в матче со «Спартаком».

«Был удар по воротам, арбитр был в хорошей позиции, но не увидел игру рукой у защитника „Уфы“. Вмешался VAR, там работает Карасёв, который и позвал Васильева посмотреть эпизод. Только тогда и назначили одиннадцатиметровый. Но Васильев не показал жёлтую защитнику «Уфы», а должен был, так как мяч летел в ворота.



Следующий эпизод – пробитие одиннадцатиметрового. До удара три игрока „Уфы“ вошли в штрафную. Из-за этого по правилам игры этот пенальти следовало перебить. Что касается Беленова, то левая нога у него цеплялась за линию ворот – всё в порядке. За игроками „Уфы“ следил именно Васильев. Пока оценка у него уже 7,3 – это двойка», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.