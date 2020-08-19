«Спартак» не смог обыграть «Уфу» в матче РПЛ

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» и «Спартак» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Уфе на стадионе «Нефтяник». Обслуживал матч арбитр Станислав Васильев (Ижевск), ассистировали ему судьи на линиях Адлан Хатуев (Грозный) и Александр Богданов (Верея).

Счёт был открыт в начале матча — на 2-й минуте автором забитого мяча стал Павел Аликин, которому ассистировал Олег Данченко. Спартаковцы могли сравнять счёт на 12-й минуте, но Джордан Ларссон не реализовал 11-метровый. На 18-й минуте равновесие восстановил Эсекьель Понсе с передачи Ларссона.

«Уфа», набрав четыре очка, вышла на восьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Спартак» (5) — на 6-м месте.