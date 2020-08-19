Евсеев: все журналисты и специалисты говорили про 6 очков «Спартака». Где эти 6 очков?

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал результат матча со «Спартаком» (1:1) в 3-м туре РПЛ.

«Вопросы задают журналисты? Для них скажу одну фразу: все они и специалисты говорили про 6 очков. Где эти 6 очков? Уже шесть не получится. Желаю всем также продолжать всё освещать. Достаточно ответов? Из уважения к корреспондентам отвечу ещё», — передаёт слова Евсеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» и «Спартак» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Уфе на стадионе «Нефтяник». Счёт был открыт в начале матча — на 2-й минуте автором забитого мяча стал Павел Аликин, которому ассистировал Олег Данченко. Спартаковцы могли сравнять счёт на 12-й минуте, но Джордан Ларссон не реализовал одиннадцатиметровый. На 18-й минуте равновесие восстановил Эсекьель Понсе с передачи Ларссона.