Тренер «Спартака»: заработали одно очко в гостях — спокойно едем домой

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель прокомментировал ничейный результат в матче 3-го тура чемпионата России с «Уфой» (1:1).
«Мы провели неплохой матч. К сожалению, пропустили на первых минутах, но команда быстро вернула контроль над игрой, смогла забить. Во втором тайме владели мячом, были моменты, особенно в конце матча. Могли забить, но немного не повезло. Одно очко на выездном матче заработали – спокойно едем домой. По игре к ребятам претензий нет, нужно просто использовать свои моменты.
Не было расслабленности на первых минутах, мы готовили ребят к матчу, да и они знали, что им предстоит. Здесь всегда тяжело, да, пропустили гол – это был угловой, на стандартах может быть всё что угодно. Но ребята быстро собрались с силами и смогли забить ответный мяч.
По статистике в футболе большинство голов забивается из пределов штрафной. Несмотря на глубокую оборону, у нас было много хороших моментов, а бить из-за штрафной было тяжело – удар либо заблокируют, либо вратарю проще будет среагировать. Если бы моментов у нас не было, то можно было сказать, что мы зря не били со средней и дальней дистанции. Но по первым впечатлениям у нас были моменты, чтобы забить.
Что касается небольшого количества замен, то так складывалась игра. Всё шло естественно и легко, поэтому лишь в атаке мы прибавили свежей крови в конце матча. Всё шло хорошо, мы видели, что силы есть. Иногда много замен может сломать ритм, который у «Спартака» сегодня был", — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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