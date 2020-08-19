Тренер «Спартака»: у Кокорина по-прежнему проблема с мышечной травмой

Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель рассказал о состоянии нападающего команды Александра Кокорина, который пропустил матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:1).

«Что касается того, что не прилетел Кокорин, то у него ещё проблема с мышечной травмой. Надеемся, он в ближайшее время долечится и вернётся в строй», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, что 29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» в летнее трансферное окно из петербургского «Зенита» на правах свободного агента. Форвард подписал контракт с московским клубом до лета 2023 года. Из-за травмы Кокорин пока что не дебютировал за «Спартак», пропустив матчи чемпионата России с «Сочи» (2:2) и «Ахматом» (2:0).