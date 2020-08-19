Газизов отреагировал на информацию об интересе «Наполи» к Джикии

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе неаполитанского «Наполи» к защитнику красно-белых Георгию Джикии.
«В Италии пишут про интерес к Джикии? Можно ещё много где написать, в Англии, например, про интерес к Жиго. Я слухам не верю. Если будут предложения, то мы их рассмотрим. Кокорин? Он скоро будет в строю», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее сообщалось, что «Наполи» рассматривает Джикию в качестве возможной замены Калиду Кулибали.
Джикия перешёл в «Спартак» зимой 2017 года из пермского «Амкара». Сумма трансфера составила € 2,5 млн. Нынешний контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2022 года.
В сезоне-2019/2020 Джикия провёл 35 матчей во всех турнирах, стал автором 1 забитого мяча, отдал 2 результативные передачи и заработал 11 жёлтых карточек.
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