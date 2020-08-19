Ловрен: когда Салах не забивает, он не винит в этом Мане

Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался о взаимоотношениях нападающих «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и Садио Мане.
«Соперничество Салаха и Мане? Вижу это по-другому. Это хорошая конкуренция между игроками. Нормально, если Салах хочет забить больше, чем Мане, и это футбол.
Если оба игрока в хорошей форме, это идёт на пользу команде, и это главное. Когда Салах не забивает, он не винит Мане, что не забил. Вместо этого он сосредоточен на своих ошибках, чтобы исправить их в следующем матче», — цитирует Ловрена Mirror.
Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне 31-летний хорватский защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи и получил одну жёлтую карточку. «Зенит» объявил о переходе Ловрена 27 июля.
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