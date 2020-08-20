Комличенко: серьёзно готовились, разбирали «Ростов». Знали, что они агрессивно начинают

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко, заработавший пенальти и забивший гол в матче с «Ростовом», поделился впечатлениями от игры. На своём поле динамовцы одержали победу со счётом 2:0.



«Конечно, настраивались только на победу. Серьёзно готовились, разбирали соперника. Знали, что «Ростов» агрессивно начинает, поэтому была задача максимально строго сыграть в обороне, не пропустить быстрый гол. Много времени проводили в защите, но опасных моментов у наших ворот не было.

После того как открыли счёт, стало легче, почувствовали уверенность. Важным был и второй гол. Уходить на перерыв с преимуществом в два мяча гораздо комфортнее. Рад, что удалось помочь команде и порадовать болельщиков. Нужно работать и продолжать в том же духе", — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Комличенко был признан лучшим игроком матча. Портал Whoscored.com оценил игру нападающего в 8 баллов из 10 возможных.