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Комличенко: серьёзно готовились, разбирали «Ростов». Знали, что они агрессивно начинают

Комличенко: серьёзно готовились, разбирали «Ростов». Знали, что они агрессивно начинают
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко, заработавший пенальти и забивший гол в матче с «Ростовом», поделился впечатлениями от игры. На своём поле динамовцы одержали победу со счётом 2:0.

«Конечно, настраивались только на победу. Серьёзно готовились, разбирали соперника. Знали, что «Ростов» агрессивно начинает, поэтому была задача максимально строго сыграть в обороне, не пропустить быстрый гол. Много времени проводили в защите, но опасных моментов у наших ворот не было.

После того как открыли счёт, стало легче, почувствовали уверенность. Важным был и второй гол. Уходить на перерыв с преимуществом в два мяча гораздо комфортнее. Рад, что удалось помочь команде и порадовать болельщиков. Нужно работать и продолжать в том же духе", — сказал Комличенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Комличенко был признан лучшим игроком матча. Портал Whoscored.com оценил игру нападающего в 8 баллов из 10 возможных.

«Динамо» обыграло «Ростов» в матче РПЛ
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