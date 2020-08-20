Комличенко валили с ног, Шунин отбивался от Мамаева. Лучшие фото матча «Динамо» — «Ростов»
19 августа в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче третьего тура российской Премьер-Лиги «Динамо» одержало уверенную победу над «Ростовом». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев встречи.
Счёт был открыт в первом тайме — на 42-й минуте автором забитого мяча стал Максимилиан Филипп, реализовавший пенальти. Через несколько минут московский клуб увеличил разрыв в счёте усилиями Николая Комличенко.
Хорватский полузащитник Никола Моро дебютировал за московское «Динамо», выйдя на замену во втором тайме. На 69-й минуте он заменил хавбека Даниила Фомина.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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