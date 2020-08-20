Беленов – об игре со «Спартаком»: говорившим про 6 очков и фарм-клуб — большой привет

Вратарь «Уфы» Александр Беленов, признанный лучшим игроком встречи 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:1), выразил мнение о прошедшей игре.

«Спасибо за поздравления и поддержку. Сегодня мы показали характер в игре с сильным соперником. Ну а тем, кто говорил про 6 очков и фарм-клуб — большой привет», — написал Беленов в своём «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Александра Беленова.

Напомним, ранее экс-тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран заявлял, что клуб из столицы Башкортостана и собственно сами «Химки» отдадут «Спартаку» по 6 очков в очных противостояниях.

«Уфа», набрав четыре очка, вышла на восьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Спартак» (5) — на 6-м месте.