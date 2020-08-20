Нойер: нам повезло, что мы не пропустили в начале матча с «Лионом»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал победу в матче полуфинала Лиги чемпионов с «Лионом» (3:0).
«Нам повезло, что мы не пропустили в начале матча, но после этого мы показали свой уровень. Мы старались оказывать давление на соперника, наиграли на несколько хороших моментов. У Гнабри получился отличный удар, когда это было необходимо.
Мы рады, что вышли в финал. Мы усердно работали, чтобы добраться до решающего матча, и, конечно, теперь хотим победить», — приводит слова игрока официальный сайт УЕФА.
Встреча состоялась вчера, 19 августа, в Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Жозе Алваладе». Обслуживала матч испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом, ассистировали судьи на линиях Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Гнабри открыл счёт на 18-й минуте матча после передачи Йозуа Киммиха, а на 33-й минуте футболист оформил дубль.
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