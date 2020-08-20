Филипп: первые 20 минут с «Ростовом» были такими, что нам повезло, что счёт остался 0:0

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп поделился мнением по поводу победы в матче с «Ростовом» (2:0).

«Нам было сложно, особенно в первые 20 минут. Я нашёл своё место на поле, немного глубже, чем в предыдущих матчах. Мне кажется, получилось хорошо. Мы боролись, играли, может быть, не очень хорошо, но мы боролись очень сильно. Сложно вскрыть оборону этого соперника, поэтому мы действительно рады победе.



Первые 20 минут были такими, что нам повезло, что счёт остался 0:0. А потом за пять минут мы забили два мяча, с пенальти и после углового. Нам повезло, нужно это признать. Во втором тайме «Ростов» выглядел немного уставшим, конечно, они прессинговали нас 45 минут, и это сложно. У нас были хорошие моменты. Это была неидеальная игра до конца, но нам повезло сегодня. Конечно, мы рады!» — приводит слова игрока пресс-служба московского клуба.