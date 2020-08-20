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Полузащитник «Ростова» Саплинов перешёл в «Ротор» на правах аренды

Полузащитник «Ростова» Саплинов перешёл в «Ротор» на правах аренды
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ростова» Александр Саплинов перешёл в волгоградский «Ротор» на правах аренды, сообщает пресс-служба ростовского клуба на странице в «Инстаграме».

«В соглашении есть пункт о возможности возвращения Александра в «Ростов» в зимнее трансферное окно. Также аренда не предусматривает права выкупа.

Желаем Александру хорошего выступления за волгоградцев!» — говорится в сообщении.

Публикация доступна на странице «Ростова» в "Инстаграме".

23-летний Саплинов перешёл в «Ростов» из калининградской «Балтики» летом 2019 года. Контракт игрока с ростовским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В сезоне-2019/2020 Саплинов принял участие в 23 матчах во всех турнирах на клубном уровне и стал автором двух забитых мячей.

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