Полузащитник «Ростова» Саплинов перешёл в «Ротор» на правах аренды
Полузащитник «Ростова» Александр Саплинов перешёл в волгоградский «Ротор» на правах аренды, сообщает пресс-служба ростовского клуба на странице в «Инстаграме».
«В соглашении есть пункт о возможности возвращения Александра в «Ростов» в зимнее трансферное окно. Также аренда не предусматривает права выкупа.
Желаем Александру хорошего выступления за волгоградцев!» — говорится в сообщении.
Публикация доступна на странице «Ростова» в "Инстаграме".
23-летний Саплинов перешёл в «Ростов» из калининградской «Балтики» летом 2019 года. Контракт игрока с ростовским клубом рассчитан до лета 2023 года.
В сезоне-2019/2020 Саплинов принял участие в 23 матчах во всех турнирах на клубном уровне и стал автором двух забитых мячей.
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