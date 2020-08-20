Полузащитник Саид Эззатоллахи покинул «Ростов», игрок перейдёт в датский «Вайл».
«Саид Эззатоллахи продолжит карьеру в датском «Вайле». Между «Ростовом» и клубом из чемпионата Дании достигнуто соглашение по трансферу иранского полузащитника.
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Саид Эззатоллахи перешёл в «Ростов» в 2016 году, провёл за клуб 18 матчей и забил 2 гола. С тех пор полузащитник 4 раза отправлялся в аренду в различные клубы.
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Желаем Саиду удачи в новой команде!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова» в «Инстаграме».
После трёх туров Российской Премьер-Лиги «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице. Команда Карпина победила «Тамбов», но проиграла «Зениту» и московскому «Динамо».
В четвёртом туре «Ростов» в гостях сыграет с «Уфой». Матч состоится 23 августа.
- 20 августа 2020
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