Полузащитник Саид Эззатоллахи покинул «Ростов», игрок перейдёт в датский «Вайл».

«Саид Эззатоллахи продолжит карьеру в датском «Вайле». Между «Ростовом» и клубом из чемпионата Дании достигнуто соглашение по трансферу иранского полузащитника.

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Саид Эззатоллахи перешёл в «Ростов» в 2016 году, провёл за клуб 18 матчей и забил 2 гола. С тех пор полузащитник 4 раза отправлялся в аренду в различные клубы.

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Желаем Саиду удачи в новой команде!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова» в «Инстаграме».

После трёх туров Российской Премьер-Лиги «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице. Команда Карпина победила «Тамбов», но проиграла «Зениту» и московскому «Динамо».

В четвёртом туре «Ростов» в гостях сыграет с «Уфой». Матч состоится 23 августа.