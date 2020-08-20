Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Полузащитник «Рубина» Давиташвили перешёл в «Ротор» на правах аренды

Полузащитник «Рубина» Давиташвили перешёл в «Ротор» на правах аренды
Футбол / РПЛ 0

Грузинский полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили перешёл в «Ротор» на правах аренды, сообщает пресс-служба казанского клуба на официальном сайте.

Сообщается, что соглашение действительно до конца сезона-2020/2021, однако «Рубин» имеет право прервать аренду в зимнее трансферное окно.

«Желаем Зурико новых успехов в волгоградском клубе!» — говорится в сообщении.

Давиташвили перешёл в «Рубин» летом 2019 года из «Локомотива» (Тбилиси). Контракт хавбека с казанским клубом рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2019/2020 футболист провёл в Российской Премьер-Лиге 26 матчей и стал автором двух забитых мячей.

Помимо Давиташвили сегодня, 19 августа, к «Ротору» на правах аренды присоединился полузащитник «Ростова» Александр Саплинов.

Полузащитник «Ростова» Саплинов перешёл в «Ротор» на правах аренды
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020