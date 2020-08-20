Полузащитник «Рубина» Давиташвили перешёл в «Ротор» на правах аренды
Грузинский полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили перешёл в «Ротор» на правах аренды, сообщает пресс-служба казанского клуба на официальном сайте.
Сообщается, что соглашение действительно до конца сезона-2020/2021, однако «Рубин» имеет право прервать аренду в зимнее трансферное окно.
«Желаем Зурико новых успехов в волгоградском клубе!» — говорится в сообщении.
Давиташвили перешёл в «Рубин» летом 2019 года из «Локомотива» (Тбилиси). Контракт хавбека с казанским клубом рассчитан до лета 2023 года. В сезоне-2019/2020 футболист провёл в Российской Премьер-Лиге 26 матчей и стал автором двух забитых мячей.
Помимо Давиташвили сегодня, 19 августа, к «Ротору» на правах аренды присоединился полузащитник «Ростова» Александр Саплинов.
Полузащитник «Ростова» Саплинов перешёл в «Ротор» на правах аренды
- 20 августа 2020
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