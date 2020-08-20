У нападающего «Наполи» обнаружен коронавирус
У форварда «Наполи» Андреа Петаньи обнаружен коронавирус, сообщает пресс-служба неаполитанского клуба на официальном сайте.
Сообщается, что коронавирус был выявлен у футболиста по результатам тестирования, которое он прошёл после того, как заразился брат футболиста. Болезнь протекает бессимптомно, Петанья находится на самоизоляции. После выздоровления игрок присоединится к команде.
Петанья перешёл в «Наполи» зимой 2020 года из СПАЛа, где провёл остаток сезона на правах аренды. Контракт нападающего с неаполитанским клубом рассчитан до лета 2024 года.
В сезоне-2019/2020 форвард провёл в чемпионате Италии 36 матчей, стал автором 12 забитых мячей, отдал 1 результативную передачу и заработал 5 жёлтых карточек.
Футболист «Ромы» заразился коронавирусом
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