У нападающего «Наполи» обнаружен коронавирус

У форварда «Наполи» Андреа Петаньи обнаружен коронавирус, сообщает пресс-служба неаполитанского клуба на официальном сайте.

Сообщается, что коронавирус был выявлен у футболиста по результатам тестирования, которое он прошёл после того, как заразился брат футболиста. Болезнь протекает бессимптомно, Петанья находится на самоизоляции. После выздоровления игрок присоединится к команде.

Петанья перешёл в «Наполи» зимой 2020 года из СПАЛа, где провёл остаток сезона на правах аренды. Контракт нападающего с неаполитанским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2019/2020 форвард провёл в чемпионате Италии 36 матчей, стал автором 12 забитых мячей, отдал 1 результативную передачу и заработал 5 жёлтых карточек.