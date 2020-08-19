Футболист «Ромы» заразился коронавирусом

Вратарь римской «Ромы» Антонио Миранте сообщил, что он заразился коронавирусом.

«Привет всем. Как некоторые из вас, возможно, знают, у меня положительный результат теста на коронавирус. Я чувствую себя хорошо, у меня нет симптомов. Я изолирован, надеюсь скоро поправиться и как можно скорее начать подготовку к новому сезону вместе с партнёрами по команде. Благодарю всех за поддержку», — сказал Миранте в видео в своём «инстаграме».

37-летний Миранте является воспитанником «Ювентуса». В «Рому» он перешёл летом 2018 года из «Болоньи». Сумма трансфера составила € 4 млн. В минувшем сезоне голкипер принял участие в пяти матчах чемпионата Италии, в которых пропустил пять голов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.