Агент: Неймар сейчас превосходит и Месси, и Роналду

Вагнер Рибейро, бывший агент нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, заявил, что на сегодняшний день бразилец сильнее форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Сегодня Неймар превосходит Месси и Криштиану и по технике, и по физике. Он достоин «Золотого мяча». Конечно, за этот приз поборолись бы Неймар, Килиан Мбаппе и Роберт Левандовски. Финал Лиги чемпионов определит лучших футболистов мира. Это будет очень сложный финал, потому что у «Баварии» отличная команда», — цитирует Рибейро Goal.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте 28-летнего бразильца в качестве отступных.

В финальном матче Лиги чемпионов, который пройдёт 23 августа, сыграют «Бавария» и «ПСЖ».