Судья Федотов разъяснил эпизод с броском мяча Дриусси в голову Фернандесу

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод матча «Зенит» — ЦСКА (2:1), в котором форвард питерцев Себастьян Дриусси бросил мяч в голову защитнику «армейцев» Марио Фернандесу.
«На 40-й минуте Дриусси, вбрасывая аут, попал в голову Фернандесу. Есть два варианта: это красная карточка, и мяч становился предметом, который игрок «Зенита» умышленно бросил в голову футболисту ЦСКА. Второй вариант — случайность. Можно увидеть, как вбегает игрок «Зенита», открывается Дзюба.
Почему это не красная? Между игроками должно быть расстояние около метра, а игрок должен бросить мяч в агрессивной манере. Здесь же расстояние было около четырёх метров. Попасть в голову надо ещё умудриться. Мешков поступил правильно. Но мы запомнили этот момент. Не дай бог, в будущем кто-то покажет красную или жёлтую карточку в таком моменте", — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 20 августа 2020
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