Вальдемар Антон: я бы не исключил, что однажды буду играть в России

Новичок «Штутгарта» Вальдемар Антон сообщил, что не исключает вероятности перехода в один из российских клубов.
«Буду думать о российском паспорте, когда это станет актуально. Но сейчас до этого далеко. Но ясно одно — почти вся моя семья живёт в России. В России чувствую себя как дома, как и здесь, в Германии. Если поступит приглашение, просто должен буду дать своему сердцу принять решение.
Из России было несколько запросов. Но лично для меня это пока не было большой темой, потому что у меня есть возможность играть в футбол в Бундеслиге в Германии. Это всегда было главной целью. Но не исключаю, что однажды буду играть в России. Это было бы интересно. Но в данный момент полностью сосредоточен на работе в новой команде», — приводит слова Антона Transfermarkt.
- 20 августа 2020
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