Шишкин рассказал, как Смородская шокировала игроков «Локо» и общалась с каждым по 30 минут

Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин поделился воспоминаниями об экс-президенте московского клуба Ольге Смородской.

«Когда я пришёл в «Локомотив», Сёмин меня реанимировал и я даже снова попал в сборную. Пришёл при Наумове, но вскоре всё поменялось – назначали Смородскую. Женщина – президент! Никто ничего понимает. У нас матч Лиги Европы в Лозанне и тут собрание. Думали, что нам расскажут про цели клуба, а нам говорят, что мы не так играем, не те зоны на поле заполняем. И стоит рядом Юрий Палыч. Мы в шоке были, как всё поменялось. Потом прилетели в Москву и понеслось.

Смородская где-то услышала, что после матча надо есть кашу. Какая-то датская команда так делала. Нам начали приносить кашу. Её, правда, никто не ел особо. Не то чтобы это было дико, но человек пришёл из другой сферы. Она пыталась показать, что разбирается. Могла сказать: «Бейте не в этот угол, а в тот». Странно выглядело.

Смородская весьма впечатлительная. После нескольких проигрышей приезжала на базу и устраивала собрание где-то на час, если не больше. А потом еще общалась с каждым! По полчасика, а дальше как пойдёт. Общалась именно с основой. Хорошо, что я пошёл лишь третьим-четвёртым. Она спрашивала: «Что ты думаешь? Почему проигрываем?» Могла спросить про другого футболиста, почему он сыграл так, а не иначе. Удивлялся, зачем ей всё это, она ведь речь уже толкнула", — сказал Шишкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

Полностью интервью с Шишкиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.