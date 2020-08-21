Шишкин не верит, что Глушаков и другие футболисты «Спартака» могли сливать Карреру
Бывший игрок «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о конфликте бывшего полузащитника красно-белых Дениса Глушакова с экс-тренером московского клуба Массимо Каррерой.
«Я просто не понимаю, как можно играть вполсилы. Ну во дворе это ещё ладно, но не в официальном матче. Как это вообще? Забить в свои ворота, что ли? Как это возможно? Тренер тренером, а ты ещё за своё имя играешь, за свои успехи. Глупость какая-то», — сказал Шишкин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Напомним, что в 2018 году Каррера отстранил от команды Глушакова и защитника Андрея Ещенко, которые лайкнули стихотворение, содержащее в себе критику в адрес итальянского специалиста. После отставки Карреры оба игрока вернулись в состав.
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