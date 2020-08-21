Нижич поблагодарил Соболева за помощь в матче «Спартак» — «Ахмат»

Игрок грозненского «Ахмата» Зоран Нижич поблагодарил нападающего московского «Спартака» Александра Соболева, а также всех, кто помог ему, когда он потерял сознание во время матча с москвичами.

Во время игры мяч после удара Соболева попал Нижичу в голову, после чего он упал в обморок. Форвард «Спартака» оказал сопернику первую помощь. Позже хорвату было диагностировано лёгкое сотрясения мозга, сейчас он уже тренируется в общей группе.

«Естественно, я не помню все что происходило в этот момент, это был очень сильный удар в паре метрах от меня. Я старался спрятать руки, чтобы не было пенальти. Отключился и не помню, что было дальше, но сам момент удара я помню. Очень благодарен всем, кто помогал, когда я был в отключке, а также благодарен Соболеву, который оказал первую помощь», — сказал Нижич в интервью официальному YouTube-каналу «Ахмата».