Арбитр Федотов рассказал, почему Лапочкин отменил гол «Ахмата» в ворота «Ротора»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал решение судьи Сергея Лапочкина, который обслуживает матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Ротор» (0:0, перерыв), отменить гол грозненского клуба.
«Игрок „Ахмата“ пробивал пенальти в ворота „Ротора“. Он пробил в штангу, а после этого сам забил гол. Это двойное касание, по правилам игры он не имел права трогать мяч. Решение Лапочкина назначить свободный удар в пользу „Ротора“ правильное», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Матч «Ахмат» — «Ротор» проходит в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». «Ахмат» мог открыть счёт на 29-й минуте, но нападающий грозненского клуба Андрес Понсе не реализовал пенальти.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Ротор».
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