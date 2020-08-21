Куман пошутил над возможным возвращением Суареса в «Аякс»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман пошутил над возможным переходом нападающего Луиса Суареса в «Аякс», сообщает AD.
Куман давал интервью одной из нидерландских радиостанций, и ведущий попросил специалиста отпустить Суареса в «Аякс». Наставник «блауграна» ответил: «Если это сделает тебя счастливым, то я не против».
Суарес защищал цвета «Аякса» с 2007 по 2011 год. С ним в составе клуб стал чемпионом Нидерландов и обладателем национального кубка. Сообщалось, что «Барселона» намерена расстаться с форвардом.
Луис выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 принял участие в 36 матчах за каталонский клуб во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Суарес вызывается в национальную команду Уругвая.
- 21 августа 2020
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