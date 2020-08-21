Гендиректор «Уфы»: есть вероятность, что клуб получит финансирование из-за рубежа

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал о трансферах клуба и ближайших проектах.

«Покинет ли „Уфу“ Неделчару? Если поступят интересные предложения, мы их рассмотрим. Любой из «Уфы» может уйти, если будет достойный оффер.



Урунов обошёлся «Спартаку» в 1,5 млн евро? Неверная информация. Я не имею права раскрывать подробности сделки, но она была выгодна для нашего клуба. Были ли по нему предложения из других российских команд? Да.



После ухода Газизова переговоры с «Ред Булл» и City Football Group откатились назад? Есть вероятность, что «Уфа» получит финансирование от зарубежной компании. Идеи есть, но пока говорить про них рано. Новый стадион? Этот вопрос прорабатывается на уровне правительства республики», — цитирует Шайбекова Sport24.