«Манчестер Юнайтед» согласовал условия личного контракта с Джейдоном Санчо

«Манчестер Юнайтед» согласовал условия личного контракта с полузащитником дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо, сообщает Goal.com со ссылкой на Utdreport.



По информации источника, футболист готов продолжить карьеру в английском клубе, однако руководство дортмундской «Боруссии» и «красные дьяволы» по-прежнему не могут договориться о сумме трансфера. Ранее спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк заявил, что Санчо останется в стане «шмелей» в предстоящем сезоне.



Санчо является воспитанником «Манчестер Сити». Летом 2017 года дортмундская «Боруссия» купила Джейдона у «горожан» за € 7,84 млн. В прошлом сезоне 20-летний английский футболист забил 20 голов и отдал 20 результативных передач в 44 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

«Манчестер Юнайтед» рассматривает Дугласа Косту как альтернативу Санчо