Куман рассчитывает на Пике, но готов попрощаться с Суаресом, Альбой и Бускетсом

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман, который возглавил команду накануне, определился с костяком на будущий сезон, сообщает AS.



Экс-наставник сборной Нидерландов всерьёз рассчитывает на защитника каталонцев Жерара Пике. Куман планирует задействовать футболиста как одного из стабильных игроков основы и лидеров команды. Сам Пике ранее заявил, что, если для перестройки клуба требуется его уход, он готов сделать первый шаг.



Нападающий Луис Суарес, полузащитник Серхио Бускетс и защитник Жорди Альба не входят в планы Кумана. В ближайшее время специалист сообщит игрокам, что им следует искать новую команду. Ситуация осложняется тем, что у этих футболистов ещё несколько лет действуют контракты и сами они не планируют покидать «Барселону».

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