«Барселона» показала первый день Рональда Кумана в клубе

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала видео с прибытием нового главного тренера команды Рональда Кумана в расположение клуба.
Ранее Куман возглавлял сборную Нидерландов. Контракт специалиста рассчитан до 30 июня 2022 года.
Видео можно посмотреть в «Твиттере» каталонского клуба.
Сообщалось, что «Барселоне» придётся заплатить Федерации футбола Нидерландов € 4-5 млн, чтобы заполучить Кумана. Такая сумма прописана в его контракте со сборной Нидерландов в качестве неустойки.
Напомним, «Барселона» осталась без главного тренера после увольнения Энрике Сетьена. Кроме того, клуб расстался со спортивным директором Эриком Абидалем — контракт с ним был расторгнут тоже досрочно.
В минувшем сезоне «Барселона» не выиграла ни одного трофея, заняв второе место в чемпионате Испании и вылетев из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. Сине-гранатовые уступили «Баварии» со счётом 2:8.
- 21 августа 2020
-
18:36
-
18:27
-
18:18
-
18:13
-
18:02
-
17:56
-
17:49
-
17:49
-
17:41
-
17:30
-
17:30
-
17:19
-
17:12
-
16:44
-
16:41
-
16:26
-
15:54
-
15:45
-
15:39
-
15:23
-
14:50
-
14:47
-
14:31
-
14:24
-
14:05
-
13:57
-
13:31
-
13:30
-
13:24
-
13:18
-
13:07
-
12:55
-
12:42
-
12:41
-
12:34