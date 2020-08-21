«Барселона» показала первый день Рональда Кумана в клубе

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала видео с прибытием нового главного тренера команды Рональда Кумана в расположение клуба.

Ранее Куман возглавлял сборную Нидерландов. Контракт специалиста рассчитан до 30 июня 2022 года.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» каталонского клуба.

Сообщалось, что «Барселоне» придётся заплатить Федерации футбола Нидерландов € 4-5 млн, чтобы заполучить Кумана. Такая сумма прописана в его контракте со сборной Нидерландов в качестве неустойки.



Напомним, «Барселона» осталась без главного тренера после увольнения Энрике Сетьена. Кроме того, клуб расстался со спортивным директором Эриком Абидалем — контракт с ним был расторгнут тоже досрочно.



В минувшем сезоне «Барселона» не выиграла ни одного трофея, заняв второе место в чемпионате Испании и вылетев из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. Сине-гранатовые уступили «Баварии» со счётом 2:8.