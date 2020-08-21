«Суркисы — позор «Динамо». Луческу, уходи». Фанаты «Динамо» Киев прорвались на матч УПЛ

Во время матча 1-го тура украинской Премьер-лиги «Олимпик» — «Динамо» (1:4) на стадион имени Валерия Лобановского прорвались болельщики киевского клуба, сообщает ua.tribuna.com.
Фанаты киевского «Динамо» кричали с трибуны оскорбительные кричалки в адрес президента клуба Игоря Суркиса и главного тренера Мирчи Луческу. Болельщики жгли файеры и скандировали «Суркисы — позор „Динамо“ и „Луческу, уходи“. После первого тайма болельщики покинули стадион.
Напомним, все матчи 1-го тура чемпионата Украины проходят без зрителей из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.
Луческу возглавил «Динамо» 23 июля. Ультрас киевского клуба впоследствии выступили с заявлением, в котором назвали его назначение «плевком в глаза всем болельщикам команды».
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