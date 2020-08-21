Нобоа: игры становятся тяжёлыми, восстановления почти нет
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился эмоциями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (3:2), а также рассказал, что команда начинает уставать из-за плотного графика.
«Мы знали, что „Рубин“ — хорошая команда, там хороший тренер. Но мы боролись до конца. Хорошо, что в последние минуты сыграли через не могу и одержали победу.
Начинаем чувствовать, что матчи становятся тяжёлыми, через 2–3 дня. Восстановления почти нет. Надо больше концентрации, бегать поменьше, не терять мяч легко. Один момент будет решать многое», — сказал Нобоа в видео клубного YouTube-канала.
В следующем матче «Сочи» встретится с «Ротором» в Волгограде. Встреча пройдёт завтра, 22 августа. Начало — в 20:00 мск.
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