Нобоа: игры становятся тяжёлыми, восстановления почти нет

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа поделился эмоциями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (3:2), а также рассказал, что команда начинает уставать из-за плотного графика.

«Мы знали, что „Рубин“ — хорошая команда, там хороший тренер. Но мы боролись до конца. Хорошо, что в последние минуты сыграли через не могу и одержали победу.



Начинаем чувствовать, что матчи становятся тяжёлыми, через 2–3 дня. Восстановления почти нет. Надо больше концентрации, бегать поменьше, не терять мяч легко. Один момент будет решать многое», — сказал Нобоа в видео клубного YouTube-канала.

В следующем матче «Сочи» встретится с «Ротором» в Волгограде. Встреча пройдёт завтра, 22 августа. Начало — в 20:00 мск.