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Экс-тренер «ПСЖ»: Неймар – игрок калибра Месси и Роналду

Экс-тренер «ПСЖ»: Неймар – игрок калибра Месси и Роналду
Футбол / Франция 0

Бывший главный тренер французского «Пари-Сен Жермен» Луис Фернандес поделился мнением об игре 28-летнего бразильского нападающего парижан Неймара.

«Я всегда любил Неймара, он мне нравился ещё тогда, когда он был в «Барсе» с Месси и Луисом Суаресом. У меня была возможность оценить его координацию, язык тела, лёгкость и технику.

В качестве игрока «ПСЖ» у меня был Роналдиньо. Первый год он был исключительным в тренировках и матчах. На второй год он хотел заняться чем-то другим, но ты попадаешь под чары такого игрока. Иногда мы хотим их скопировать, но не можем.

То, что делает Неймар, является технически исключительным. Мы видели Месси и Криштиану Роналду. Неймар — игрок именно такого калибра.

Тухель нашел идеальную поддержку для существования своей команды: Неймар! У него прекрасные отношения с Неймаром. Сам Неймар также очень ценит Тухеля, который привел его в лучшую форму. Результаты подтверждают это», — цитирует Фернандеса Goal.

Агент: Неймар сейчас превосходит и Месси, и Роналду
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