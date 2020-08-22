Защитник «Севильи» заработал пенальти в свои ворота в 3 стадиях Лиги Европы кряду

27-летний бразильский защитник испанской «Севильи» Диего Карлос отметился необычным статистическим достижением в Лиге Европы, сообщается в «Твиттере» Goal.

На стадии четвертьфинала, полуфинала и финала Лиги Европы Диего Карлос зарабатывал пенальти в ворота «Севильи» в матчах с английскими «Вулверхэмптоном» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (2:1), а также с миланским «Интером» (3:2).

Однако в финале Лиги Европы с «Интером» именно красивший гол в падении через себя в исполнении бразильца принёс «Севилье» победу в турнире.

Диего Карлос стал игроком «Севильи» прошлым летом, перейдя из французского «Нанта» за € 15 млн. В этом сезоне за испанский клуб он провёл 45 встреч во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним результативным пасом. В 21 встрече с его участием «Севилья» завершала игру без пропущенных мячей. Сейчас его стоимость согласно порталу Transfermarkt.de составляет € 50 млн.