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«Если тебе не нужны болельщики, иди в другое место». Сергей Степашин — о Кикнадзе

«Если тебе не нужны болельщики, иди в другое место». Сергей Степашин — о Кикнадзе
Футбол / РПЛ 0

Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин рассказал, как воспринял ситуацию с непродлением «Локомотивом» контракта с Юрием Сёминым, и поделился мнением по поводу поведения генерального директора «железнодорожников» Василия Кикнадзе.

«С большим недоумением. Я тоже могу шутить, как и [председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий] Мещеряков, но, когда так поступают с лучшими футболистами или лучшим тренером, это не дело. Так вести себя нельзя. Кто-то чего-то не понимает. Говорю это не из-за того, что Юрий Палыч — мой друг, чего я не скрывал никогда.

Заявление Кикнадзе, что болельщики не принимают решения и ни с какой точки зрения не могут оказывать влияние на клуб? Очень просто отвечу: футбол, театр и кино — для зрителей. Повторю ещё раз: футбол — для болельщиков. Если они тебе не нужны, иди в другое место. Если не можешь соответствовать этой идее, надо заняться чем-то другим», — приводят слова Степашина «Известия».

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