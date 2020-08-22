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Гончаренко рассказал о работе Василия Березуцкого в тренерском штабе ЦСКА

Гончаренко рассказал о работе Василия Березуцкого в тренерском штабе ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о работе Василия Березуцкого в тренерском штабе московской команды.

«Василий Владимирович, как теперь его надо называть, отвечает за работу с защитниками. Обладая огромным опытом, он многое может объяснить молодым игрокам обороны: как правильно действовать в той или иной игровой ситуации, как располагаться на поле и так далее. Вне всякого сомнения, это усиление нашего штаба», — приводит слова Гончаренко официальный сайт московского ЦСКА.

Напомним, 7 августа ЦСКА объявил, что бывший защитник «армейцев» Василий Березуцкий вошёл в тренерский штаб московского клуба. Василий Березуцкий выступал за ЦСКА с 2002 года и провёл в московской команде 17 сезонов.

Василий Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА
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