Василий Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий вошёл в тренерский штаб московского клуба, сообщает пресс-служба «армейцев» на официальном сайте.

«К работе в качестве тренера приступил Василий Березуцкий. Он вошёл в штаб Виктора Гончаренко и будет помогать ему вместе с Сергеем Овчинниковым, Александром Ермаковичем и Виктором Онопко.



В то же время Алексей Березуцкий продолжит работу в должности заместителя генерального директора по спортивным вопросам», — говорится в заявлении.

Василий Березуцкий является воспитанником футбольной школы «Смена». В возрасте 15 лет он перешёл в «Торпедо-ЗиЛ», откуда в 2002 году перебрался в ЦСКА. В составе московского клуба защитник выступал на протяжении 17 сезонов. В составе «армейцев» Березуцкий стал многократным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА.