Далер Кузяев может перейти в испанский «Алавес»

Инсайдер Нобель Арустамян рассказал, что полузащитник Далер Кузяев может стать игроком испанского «Алавеса».

«Далер Кузяев может перейти в „Алавес“. Стороны ведут переговоры о подписании контракта. Вы наверняка читали, что хавбеком „Зенита“ интересовались „Марсель“, „Хоффенхайм“, „Валенсия“ и „Бордо“, но сейчас Далер близок к переходу в клуб поскромнее.



Есть у Кузяева варианты и в России: его хотят заполучить „Краснодар“ и „Спартак“, и они уже обозначили интерес к игроку и его представителям. Уже несколько месяцев предлагает продлить контракт и „Зенит“. Но Далер давно хотел попробовать силы за рубежом и сейчас твёрдо хочет уехать в Примеру.



»Алавес" предлагает Кузяеву контракт на два года с зарплату ниже той, что он получал в «Зените». Но это принципиальная позиция Далера — он настроен играть в Европе", — написал Арустамян в телеграм-канале.