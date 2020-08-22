Далер Кузяев может перейти в испанский «Алавес»

Инсайдер Нобель Арустамян рассказал, что полузащитник Далер Кузяев может стать игроком испанского «Алавеса».
«Далер Кузяев может перейти в „Алавес“. Стороны ведут переговоры о подписании контракта. Вы наверняка читали, что хавбеком „Зенита“ интересовались „Марсель“, „Хоффенхайм“, „Валенсия“ и „Бордо“, но сейчас Далер близок к переходу в клуб поскромнее.
Есть у Кузяева варианты и в России: его хотят заполучить „Краснодар“ и „Спартак“, и они уже обозначили интерес к игроку и его представителям. Уже несколько месяцев предлагает продлить контракт и „Зенит“. Но Далер давно хотел попробовать силы за рубежом и сейчас твёрдо хочет уехать в Примеру.
»Алавес" предлагает Кузяеву контракт на два года с зарплату ниже той, что он получал в «Зените». Но это принципиальная позиция Далера — он настроен играть в Европе", — написал Арустамян в телеграм-канале.
- 22 августа 2020
-
15:56
-
15:53
-
15:39
-
15:19
-
15:00
-
14:50
-
14:49
-
14:44
-
14:30
-
14:14
-
14:12
-
14:03
-
13:55
-
13:53
-
13:50
-
13:25
-
13:12
-
13:00
-
12:59
-
12:45
-
12:36
-
12:22
-
12:06
-
11:52
-
11:34
-
11:26
-
11:23
-
11:16
-
11:00
-
10:59
-
10:49
-
10:33
-
10:26
-
10:00
-
09:54