«Урал» победил «Краснодар» в матче 4-го тура РПЛ

Футбольный клуб «Урал» обыграл «Краснодар» (1:0) в стартовом матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги.



Победный гол на свой счёт записал полузащитник команды из Екатеринбурга Вячеслав Подберёзкин. Хавбеку удался красивый удар после того, как защитник Александр Мартынович неудачно выбил мяч из штрафной.



Во втором тайме «Краснодар» остался в меньшинстве. Центральный защитник Кайо получил вторую жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Андрея Панюкова.

Отметим, в ходе второго тайма предупреждение было вынесено и главному тренеру команды гостей Мураду Мусаеву.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. «Урал» в четырёх маьчах набрал пять очков, на счету «Краснодара» по-прежнему шесть очков.