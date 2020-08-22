Талисман «Урала» Шмель выпал из коляски мотоцикла в перерыве матча с «Краснодаром»

Во время перерыва матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» — «Краснодар», который проходит на стадионе «Екатеринбург Арена», произошёл забавный инцидент.
Шмель — маскот екатеринбургской команды — сел в коляску мотоцикла и, после того как мотоцикл начал движение вдоль поля, вывалился из коляски. Однако Шмель поднялся и продолжил путь.
«Главное не то, сколько раз мы падаем, а то, насколько быстро встаём на ноги», — говорится в сообщении пресс-службы «Урала».
Видео можно посмотреть на странице «Урала» в «Твиттере».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В бригаду входят ассистенты Алексей Воронцов (Ярославль) и Илья Елеференко (Москва). Резервный рефери – Роман Сафьян (Москва). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — «Краснодар».
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