У Набабкина диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин, заменённый из-за повреждения в гостевом матче третьего тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», прошёл медицинское обследование, сообщает пресс-служба московского клуба.
У игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена. Набабкину предстоит операция. О восстановлении игрока и сроках возвращения в общую группу ЦСКА сообщит позднее.
7 августа было объявлено, что футболист продлил контракт с красно-синими на один год. На счету Набабкина 252 матча за московский клуб, в которых он забил четыре мяча. Кирилл — трёхкратный чемпион России, обладатель двух Кубков и трёх Суперкубков страны.
Сегодня, 22 августа, ЦСКА встречается с «Рубином». Начало — в 20:00 мск.
Кирилл Набабкин продлил контракт с ЦСКА
- 22 августа 2020
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