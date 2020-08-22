У Набабкина диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин, заменённый из-за повреждения в гостевом матче третьего тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», прошёл медицинское обследование, сообщает пресс-служба московского клуба.

У игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена. Набабкину предстоит операция. О восстановлении игрока и сроках возвращения в общую группу ЦСКА сообщит позднее.

7 августа было объявлено, что футболист продлил контракт с красно-синими на один год. На счету Набабкина 252 матча за московский клуб, в которых он забил четыре мяча. Кирилл — трёхкратный чемпион России, обладатель двух Кубков и трёх Суперкубков страны.

Сегодня, 22 августа, ЦСКА встречается с «Рубином». Начало — в 20:00 мск.