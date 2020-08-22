Тедеско, вероятнее всего, будет руководить «Спартаком» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско, скорее всего, будет руководить командой в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

«С большой долей вероятности, Тедеско будет завтра на матче», — цитирует главу департамента по коммуникациям «Спартака» Антона Фетисова ТАСС.

Тедеско отсутствовал в заявке команды на матчи второго и третьего туров РПЛ с «Ахматом» и «Уфой» соответственно. Генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов сказал, что у специалиста ангина.

Напомним, в первых трёх турах Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал пять очков. «Спартак» сыграл дома вничью с «Сочи» (2:2), одержал победу на стадионе «Открытие Арена» в матче с «Ахматом» (2:0), а затем сыграл вничью на выезде с «Уфой».



Встреча «Спартака» с «Локомотивом» состоится 23 августа. Начало — в 19:00 мск.