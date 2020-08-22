«Ротор» — «Сочи»: Жоаозиньо и Маммана начнут матч с первых минут

Стали известны составы на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Ротор» — «Сочи». Встреча состоится на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ротор» — «Сочи».
«Ротор»: Довбня, Байрыев, Пискунов, Кожемякин, Степанов, Алейник, Песегов, Макаров, Жигулёв, Серченков, Муллин.
Запасные: Репин, Николаев, Манучарян, Матрикарди, Султонов, Давиташвили, Микелтадзе.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Мевля, Маммана, Бурмистров, Цаллагов, Нобоа, Заболотный, Жоаозиньо.
Запасные: Заболотный, Новосельцев, Калугин, Милдинович, Набиуллин, Колдунов, Боковой, Руденко.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В бригаду войдут ассистенты Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный рефери – Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
- 22 августа 2020
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