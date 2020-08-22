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«Арсенал» обыграл «Динамо», Лесовой оформил дубль

«Арсенал» обыграл «Динамо», Лесовой оформил дубль
Футбол / РПЛ 0

В 4-м туре Российской Премьер-Лиги «Арсенал» одержал победу в матче с «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 23-й минуте матча полузащитник Даниил Лесовой открыл счёт. Евгений Луценко прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, дважды обыграл Евгеньева, отпасовал низом на Лесового, и тот ударом в касание отправил мяч в дальний угол ворот. На 74-й минуте Лесовой оформил дубль, реализовав пенальти.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. В бригаду входили ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери – Алексей Амелин (Тула).

Тульский «Арсенал», набрав 4 очка, поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (7) занимает 3-е место.

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
22 августа 2020, суббота. 17:30 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Лесовой – 23'   2:0 Лесовой – 74' (пен)
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