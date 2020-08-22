«Арсенал» обыграл «Динамо», Лесовой оформил дубль

В 4-м туре Российской Премьер-Лиги «Арсенал» одержал победу в матче с «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
На 23-й минуте матча полузащитник Даниил Лесовой открыл счёт. Евгений Луценко прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, дважды обыграл Евгеньева, отпасовал низом на Лесового, и тот ударом в касание отправил мяч в дальний угол ворот. На 74-й минуте Лесовой оформил дубль, реализовав пенальти.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. В бригаду входили ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург). Резервный рефери – Алексей Амелин (Тула).
Тульский «Арсенал», набрав 4 очка, поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» (7) занимает 3-е место.
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