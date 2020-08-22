Судья Федотов: в матче «Химок» с «Ахматом» по 11-метровым вопросов нет

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейские решения в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Ахмат» (1:2).

«В матче „Химок“ с „Ахматом“ по 11-метровым вопросов нет, как и по второй жёлтой Идову, как и по второй карточке Боженову. Но пропущено много карточек: одну не показали «Химкам», ещё нужно было наказывать Семёнова», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На 21-й минуте Егор Данилкин открыл счёт. Полярус от флажка навесил во вратарскую, откуда Данилкин в борьбе с Пуцко плечом переправил мяч под штангу.



На 72-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота «Химок». Владимир Ильин ударом с 11-метровой отметки развёл вратаря и мяч по разным углам. Химчане развели мяч с центра, однако гости перехватили мяч и забили снова. Бернард Бериша с края штрафной прострелил в центр, откуда Артём Тимофеев ударом в касание направил мяч в дальний угол ворот соперника.



На 76-й минуте был удалён защитник «Химок» Брайан Идову. В добавленное время вторую жёлтую карточку получил Кирилл Боженов.