Игрок «Химок» Данилкин: потеряли концентрацию на две минуты, это нам дорого стоило

Защитник «Химок» Егор Данилкин подвёл итоги матча 4-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

«Обидно, что не получилось сегодня выиграть. Мы контролировали ход встречи и не давали сопернику создавать моменты у наших ворот. К сожалению, потеряли концентрацию на две минуты и это нам очень дорого стоило. Думаю, сегодня мы должны были забирать три очка.

Несмотря на результат, был и позитивный момент: сегодня мы забили первый гол на своём стадионе в РПЛ. Приятно, что это случилось не без моего участия.

Впереди «Арсенал» и «Ротор». Времени не так много, завтра восстановимся и начнём подготовку к важнейшим матчам перед перерывом. Нужно реабилитироваться перед болельщиками, которые в нас верят!», — цитирует Данилкина пресс-служба клуба в «Твиттере».