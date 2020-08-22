Игрок «Химок» Данилкин: потеряли концентрацию на две минуты, это нам дорого стоило
Защитник «Химок» Егор Данилкин подвёл итоги матча 4-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).
«Обидно, что не получилось сегодня выиграть. Мы контролировали ход встречи и не давали сопернику создавать моменты у наших ворот. К сожалению, потеряли концентрацию на две минуты и это нам очень дорого стоило. Думаю, сегодня мы должны были забирать три очка.
Несмотря на результат, был и позитивный момент: сегодня мы забили первый гол на своём стадионе в РПЛ. Приятно, что это случилось не без моего участия.
Впереди «Арсенал» и «Ротор». Времени не так много, завтра восстановимся и начнём подготовку к важнейшим матчам перед перерывом. Нужно реабилитироваться перед болельщиками, которые в нас верят!», — цитирует Данилкина пресс-служба клуба в «Твиттере».
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